Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 17:23

AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "Bundan sadece 7-8 sene önce üniversite çağına gelmiş genç kızlar bile hangi kıyafeti seçeceklerine karar veremiyorlardı. O karar kendilerine bırakılmamıştı. Bu nasıl bir batılılaşmadır, özgürleşmedir, kadına nasıl bir şahsiyet tanımaktır?" dedi.

Aktay, TÜRGEV Emine Erdoğan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Siirt Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin kadını siyasetin etkili bir öznesi haline getirdiğini söyledi.

Kadına ilk defa seçme ve seçilme özgürlüğünü tanıyan ülke olan Türkiye ile çok övündüklerini ifade eden Aktay, "Avrupa'nın birçok ülkesinden önce kadına seçme ve seçilme özgürlüğünü tanıdık. Tanıdık ama fiiliyatta bunu yaptık mı? Maalesef yapılmadı. Fiiliyatta, hani kadına seçme ve seçilme özgürlüğünün tanınmasıyla övünülen dönemlerde bile kadının hangi kılık kıyafeti seçeceğine dair bile bir hak tanınmadı." diye konuştu.

Kadının kıyafetini seçeceği zaman erkeğin ona karşı çıktığını aktaran Aktay, kadının kıyafetini bile seçemediği bir ülkede kadının özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini belirtti.

AK Parti olarak, "Kadının doğrunun ve yanlışın ne olduğuna kendisi karar verebilir." dediklerine dikkati çeken Aktay, şunları kaydetti:

"Bundan sadece 7-8 sene önce üniversite çağına gelmiş genç kızlar bile hangi kıyafeti seçeceklerine karar veremiyorlardı. O karar kendilerine bırakılmamıştı. Bu nasıl bir batılılaşmadır, özgürleşmedir, kadına nasıl bir şahsiyet tanımaktır? Bu bizim kendi ülkemizde Allah'a çok şükürler olsun, 'Hayır, kadın bir bireydir, kendi kararına, iradesine sahiptir. İstediği gibi giyinir.' dedik. Kadını siyasetin etkili bir öznesi haline getirdik. İşte bizim farkımız bu. Biz kadınları siyasette dolgu malzemesi olsun diye kadının önünü açmış değiliz. Biz kadını, bu kutlu davanın öncüsü olsun diye önünü açtık. Elhamdülillah kadınımızı, analarımızı, kardeşlerimizi bizden daha bu davayı sahiplenirken gördük."

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ethem Sancak da kadının her alanda etkili olması gerektiğini vurguladı.

"Düne kadar hemşehrilerimizi aldatan ve Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden örgüt ve yandaşları bugün bu coğrafyalarda İsrail ve Amerikan bayraklarıyla dolaşıyorlar." ifadesini kullanan Sancak, takke düşerek kelin göründüğünü söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Canan Kalsın da siyasetin fedakarlık gerektiren bir iş olduğunu, kadının da fedakarlık kısmında önemli rol aldığını belirtti.

Konuşmaların ardından tek listeyle yapılan seçimde, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç, eski Siirt Belediye Başkanı Mervan Gül, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.