AK Parti Siverek Gençlik Kollarında yeni dönem

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:24

AK Parti Siverek Gençlik Kollarında, Ali İhsan Konacak başkanlığa seçildi.

AK Parti Siverek Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi, Yenişehir Mahallesi Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde yapıldı.

Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, kongrede yaptığı konuşmada, gençlere dikkatli olmaları ve dünyadaki gelişmeleri sağlıklı olarak analiz etmeleri önerisinde bulundu.

Ortadoğu'da DEAŞ diye bir terör örgütünün çıktığını ve bu örgüte karşı sadece İsrail'in rahat olduğuna dikkati çeken Gülpınar, "DAEŞ diye bir örgüt çıktı ve sadece ne hikmetse Müslümanlara yalnız saldırıyor ve Müslümanlığı bütün dünya üzerinde lekelemeye gayret ediyor. Müslümanlığı iki paralık etmek için çaba sarf eden bir örgütten bahsediyoruz. Bu yüzden bizim daha fazla bilinçlenmemiz lazım." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik de önceki yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, yeni yönetime görevinde başarılar diledi.

Kongrede daha sonra tek listeyle yapılan seçim sonucunda Konacak başkanlığa getirildi.