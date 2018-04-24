AK Parti Urfa SKM başkanı belirlendi

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:31

Ak Parti Şanlıurfa il Seçim koordinasyon Başkanlığına tecrübeli bir isim atandı. İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kırıkçı SKM Başkanı oldu.



Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gidecek. 24 Haziran'da yapılacak erken seçimde hem milletvekili genel seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılacak. Seçim çalışmaları için AK Parti her il ve ilçede SKM oluşturarak çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti Şanlıurfa SKM Başkanı da belli oldu.



Geçtiğimiz seçim dönemlerinin de başkanlık yapan Abdurrahman Kırıkçı yeniden başkan olarak SKM'nin başına getirildi. Diğer görevlendirmelerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.







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