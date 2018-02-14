AK Parti'de Urfa Kulisleri Yoğunlaştı

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 16:31

AK Parti genel merkezi kadın kolları başkanını arıyor. 25 Şubat’ta yapılacak olan AK Parti Şanlıurfa 6. Olağan İl Kongresi’ne sayılı günler kaldı.

Parti genel merkezi mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül başkan adaylığında kongreye gitme kararı almıştı. Teşkilatta il yönetimi için kulisler tam gaz yapılırken, kadın kolları başkanlığı için de yarış hala devam ediyor.

Şanlıurfa üzerinde ciddi bir şekilde duran ve mülakatları tamamlayan genel merkez bugünlerde il kadın kolları başkan adayını da açıklayacak.

Ankara'ya mülakata çağrılan adaylardan, Emine Çakmak, Tuba Demir ve Hayriye Yüksel Öncel'in isimlerinin ön plana çıktığı, Bu isimler arasında da Emine Çakmak'ın isminin daha ağır bastığı öğrenildi.