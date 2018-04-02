Ak Parti'den aday belirlenmesinde yeni hamle

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 21:54

Adalet ve Kalkınma Partisi 2019 seçim hazırlıkları kapsamında yeni bir sistemi hayata geçirecek. Ak Performans sistemi belediye başkanlarının çalışmalarından idari ve mali konulara birçok alanda dijital verilerin toplanarak genel merkezde değerlendirilmesini sağlayacak.



Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı tarafından hayata geçirilecek olan sistem, belediye başkanlarının performansının takip edilmesini sağlayacak. Kurumsal performans ölçülürken, mali ve idari analiz yapılacak. Seçmen tercihlerinin nasıl şekillendiğinin öğrenilmesini sağlayacak olan bu proje, aynı zamanda seçim vaatlerinin ne ölçüde yerine getirildiğini gösterecek.





kaynak: sabah.com.tr