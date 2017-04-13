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AK Partili Başkandan YGS Açıklaması

Birecik AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, 12 Mart'ta saat 10.00'da başlayan YGS sınavına 9 dakika geç kalan kızını sınava soktuğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve bunun için hukuki süreç başlattığını söyledi.

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2017 Perşembe 15:26
AK Partili Başkandan YGS Açıklaması

ÖSYM'nin bu yıl uygulamaya aldığı 'sınavın yapılacağı binaya girişlerin sınav başlamadan 15 dakika öncesinde sonlanması' kuralından dolayı birçok öğrenci 1 ile 5 dakika süreyle sınava giremeyerek mağdur olmuştu. 12 Mart günü yapılan sınava  Birecik'te giren  AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar'ın adı açıklanmayan kızının 9 dakika geç kalmasına rağmen babası tarafından sınava sokulduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada da yankı uyandıran geç kalma iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, konuyla ilgili hukuki süreç başlattıklarını söyledi.

Birecik  Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Kaynarpınar'ın 9 dakika geç kalan kızının sınava alındığı yönünde kendilerine herhangi bir şikayet yapılmadığını, bununla ilgili soruşturma açılmadığını ve konunun ÖSYM'nin denetiminde olduğunu kaydetti.  

 

 

(sondakika.com)

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