AK Parti'li Cevheri'den Kılıçdaroğlu'na Eleştiri

Giriş Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 18:03

AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ilişkin olarak, "Yapılan yürüyüşün 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına ciddi manada destek olduğunu düşünüyorum. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor" dedi. Mehmet Ali Cevheri, TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cevheri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak, Türkiye'nin kanunlarla yönetildiğini ve kanunların herkes için geçerli olduğunu belirtti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dokunulmazlık Kanun Tasarısı'na destek verdiğini kaydetti. Cevheri, "Bir başkasına bu yasalar uygulandığında hiç sesinizi çıkarmayacaksınız ama kendinize uygulandığında adalet için yürüyüş yapacaksınız. Bu etik olan bir şey değildir. Bizler yasama organının üyeleriyiz. Adalet adına bir mücadele yapılacaksa, bunun yine Meclis'te olması gerekiyor. Yapılan yürüyüşün 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına ciddi manada destek olduğunu düşünüyorum. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla Türkiye hepimizindir. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimizin sorumluluk duygusuyla hareket ederek, Meclis'te mücadelemizi vermemiz lazım. Emperyalistlerin ve Türkiye'yi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmememiz lazım" dedi.Sanayinin geliştirilmesi kanun tasarısı hakkında da konuşan Cevheri, "Özellikle sanayinin önünün açılması, yatırımcının teşvik edilmesi, yurt dışından yatırımcının gelmesi ve ülkenin sanayi adına belli bir seviyeye gelmesi arzulanıyor. Hem sanayinin önünü açmak hem yatırımcıyı teşvik etmek hem de bürokratik prosedürleri yerine getirmek amacıyla bu kanun çıkarıldı" ifadelerinin kullandı.Cevheri, iç tüzük çalışmalarına ilişkin olarak da, "Kanun yapılırken muhalefet ciddi manada engellemeler yapıyor. Uzun uzun konuşmalarla, her madde üzerinde grupları söz talep ederek, ciddi manada ülkenin menfaatine olan kanunlar geciktiriliyor. Bunu iç tüzüğe dayanarak yapıyorlar" şeklinde konuştu.Batı ülkelerinde komisyonların çalıştığını ifade eden Cevheri, "Görüşmeler komisyonlarda yapılır, muhalefet görüşlerini belirtir. Sadece parlamentoda oylama yapılır. Parti taraftarları kendi vekillerinin nasıl oy kullandığını görmek isterler. Bizim komisyonları ön plana çıkarmamız ve bütün konuşmaların komisyonda yapılması gerekir, Meclis'e geldiğinde bilgilendirme yapılması gerekiyor. Muhalefet burada muhalefet yapma adına burada bulunuyor. Çıkarılan kanun ülkenin menfaatine midir, değil midir? Herhangi bir düşünce içine girmiyor. Bunun için Meclisin sağlıklı ve düzgün çalışması açısından iç tüzüğün değiştirilmesi önem ve aciliyet gerektiriyor" diye konuştu.

(sondakika.com)