Akabe Mamme son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa halkının yedisinden, yetmişine tanıdığı ve sevdiği (Zihinsel Engelli) siması "Akabe Mamme" lakaplı Mahmut Kırtiş son yolculuğuna uğurlandı.
Dün geçirdiği trafik kazası sonrasında kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Mahmut Kırtiş Şanlıurfa'da Kara Meydan Camii'nde ikindi namazına müteakip vatandaşların kalabalık katılımı ile kılınan cenaze namazı sonrası Şanlıurfa yeni asri mezarlığında toprağa verildi.
Ailesi yaptığı açıklamada Akabe Mamme lakaplı Mahmut Kırtış'in taziyetlerini, Büyükyol mahallesinde yer alan Kültür Taziye Evinde kabul edecek.
Urfa Haber olarak merhuma Allahtan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz