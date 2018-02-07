Akan kanın duracağı günler yakın

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 13:04

RAUF MALTAŞ -Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'na, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında destek verirken yaralanan 20 yaşındaki Suriyeli Muhammed Mürşid, ülkesinin özgürlüğüne kavuşacağı günü heyecanla bekliyor.

Yaklaşık 7 yıl önce Suriye'nin Dera şehrinde rejim karşıtı gösterilere henüz 13 yaşındayken katılan Mürşid, o tarihten sonra ülkesinin özgürlüğü için vatanında mücadele vermeye başladı.

Sırf daha fazla özgürlük istediği için Esed rejimi tarafından tutuklanarak hapse atılan ve bir yılını burada geçirmek zorunda kalan Mürşid, hapisten kaçarak ülkesi için aynı emeli paylaştığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarına katıldı.

Yeterli askeri eğitime sahip olmadığı için Fırat Kalkanı Harekatı'nda yer alamayan Mürşid, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ÖSO saflarında katılma şansı yakaladı.

Harekatın 8. gününde Azez kırsalındaki çatışmada kolundan ve bacağından yaralanan Mürşid, bölgede bulunan sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

Her geçen gün durumu iyiye giden Mürşid, bir an önce taburcu edilerek mücadelesine kaldığı yerden devam etmek istiyor.

- "Hiç korkumuz yok"

Muhammed Mürşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın saldırısında yaralandığını ve 10 gündür tedavi gördüğünü söyledi.

Harekatın önemini vurgulayan Mürşid, Türk ordusunun desteğiyle terör örgütünün işgalinden ülkesini kurtaracaklarına inancını dile getirdi.

Hem Türkiye'de hem de Suriye'de Türk halkının ve ordusunun vatandaşlarına her türlü desteği verdiğini anlatan Mürşid, şöyle konuştu:

"Tedavim başarılı bir şekilde devam ediyor. Hiç korkumuz yok. Maneviyatımız tam, çatışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5-6 günden beri yoğun çatışma devam ediyor. Türk askerleri önce tanklarla vuruyor, biz de arkalarından devam ediyoruz. Şu anda bizimkiler çok güzel ilerliyor. Türk askeri ve ÖSO olarak Afrin'de bayağı mesafe almayı başardık."

Ülkesindeki akan kanın duracağı günlerin yakın olduğuna inancını vurgulayan Mürşid, bu mücadelede kendilerine inanan ve destek verenlere teşekkür etti.

AA