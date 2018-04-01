Akçakale Belediyesi Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 20:50

110 bini ilçe halkı, 120 bini Suriyeli sığınmacı olmak üzere 230 bin nüfusa ulaşan Akçakale’de ihtiyaca cevap veremeyecek hale gelen eski belediye hizmet binasının yerine yenisini inşa eden Ayhan, bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daha önce “Kreş, Kültür Merkezi ve Engelli Birimi” gibi dev projelerini de söz verdiği süresinde tamamlayarak Akçakale halkının hizmetine sunan Ayhan, belediye yeni hizmet binasını da vaat ettiği şekilde bitirdi.

Temeli 12 Mayıs 2017’de atılan Akçakale Belediyesi hizmet binası faaliyete geçti. 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen ve proje maliyeti 4 milyon 120 TL olan ve her biri bin 250 metre kare genişliğindeki üç katlı hizmet binası; teknolojik altyapısı, toplantı salonları, engelli ve yaşlı birimleri ve çağdaş mimari tasarımıyla öne çıkıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yeni hizmet binasının ilçenin yeni yüzü olacağını ifade etti. Vatandaşlara vaatleri projeleri tek tek yerine getirdiklerini hatırlatan Ayhan, bunlardan birinin de yeni belediye hizmet binası olduğunu söyledi. Uzun vadeli düşünülerek inşa edilen binanın Akçakale’ye yakışır bir şekilde tasarlandığını vurgulayan Ayhan, birbirinden önemli bu eserlerin ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.