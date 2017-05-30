Akçakale Belediyesinde 108 Kişi İşbaşı Yaptı

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2017 Salı 15:24

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan program kapsamında, Akçakale Belediyesinde 108 kişi işbaşı yaptı.



İşçilerden bir kısmı ilk olarak, Harran Üniversitesi Akçakale Meslek Yüksek Okulu ve Akçakale Devlet Hastanesi bahçesinde temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katılırken, bir kısmı da ilçe merkezinde bulunan parklarda sulama ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katıldı.



Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Şeyhmus Göz, hastane bahçesinde yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hastanemizin bahçesinde yabani otlar çok kötü bir görüntü oluşturuyordu. Belediye başkanımızla görüştüğümüzde de bunu dile getirdik. Bugün, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işbaşı yapan arkadaşlarımızın desteği ile bahçemiz temizleniyor. Artık daha güzel bir bahçemiz olacak. Bundan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Abdülhakim Ayhan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Akçakale Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Mustafa Ercan da program kapsamında işbaşı yapan çalışanlara "hayırlı olsun" dileklerini ileterek, "Arkadaşlarımız, bakım, onarım ve temizlik gibi işlerde bizlere yardımcı olacaklar. Ben belediye çalışanlarımızla uyum içerisinde görev yapacaklarına inanıyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

(sondakika.com)