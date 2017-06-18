Akçakale Belediyesinden Gıda ve Bayramlık Yardımı

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 17:20

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda, çocuklara da bayramlık yardımında bulundu.

Belediye tarafından tespit edilen yardıma muhtaç 25 aileye yardımları, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın eşi Ayşenur Ayhan ulaştırdı. İhtiyaç sahibi aileleri belediye ekibi ile birlikte ziyaret eden Ayşenur Ayhan, Ramazan ayının aynı zamanda yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, " Akçakale Belediyesi, her zaman olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de şehit ailelerini, yetimleri, kimsesizleri ve yaşlıları unutmadı. Ailelere gıda yardımının yanında, çocuklarımıza da bayrama boynu bükük girmemeleri için kıyafet ve ayakkabıdan oluşan bayramlıklarını hediye ettik" dedi.

"Belediye olarak vatandaşlarımızın yanındayız"

İhtiyaç sahibi ailelerin belediye ekiplerince tespit edildiğini belirten Ayhan, " Akçakale Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Biz biriz, beraberiz. Bu duygu ve düşüncelerle, şimdiden başta Akçakaleli hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kulandı.

(sondakika.com)