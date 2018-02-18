Akçakale' de çatışma

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2018 Pazar 01:51

Şanlıurfa'nın Akçakale sınırında güvenlik güçlerine PYD kontrolünde bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden ateş açıldı. İlçeden görülebilen izli mermilere Akçakale'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri tarafından karşılık verdi.

Çatışma devam ediyor. Sesler tüm ilçede paniğe neden olurken bazı evlerin pencerelerine mermilerin isabet ettiği öğrenildi.

Öte yandan kent merkezinin büyük bir kısmında olduğu gibi Akçakale'de de akşam saatlerinden bu yana elektrik kesintisi var.

Kaynak: AJANS URFA