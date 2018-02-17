Akçakale Esnafından Elektrik Şikayeti

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 23:17

HÜDA PAR Akçakale İlçe Başkanı Halil Aydın ve beraberindeki heyet, sık sık elektrik kesintilerinden dolayı mağdur edildiklerini belirten halkın sorunlarını konuşmak üzere DEDAŞ İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akçakale’nin farklı cadde ve sokaklarında dükkânları bulunan esnafı ziyaret ettiklerini belirten HÜDA PAR Akçakale İlçe Başkanı Halil Aydın, esnafın sorun ve sıkıntılarına kulak verdiklerini, taleplerini not alıp gerekli mercilere ilettiklerini söylediler.

“Esnafımız yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek şikâyet ettiler”

Son iki haftadır sanayi esnafını ziyaret ettiklerini söyleyen Aydın, “Sanayi esnafımızın işi çoğunlukla elektriğe bağlıdır. Sanayi esnafımız bizlere, elektrik kesintilerinden dolayı yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek şikâyet ettiler. Bizlerde HÜDA PAR Akçakale İlçe Başkanlığı olarak, ‘Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Akçakale yöneticilerini ziyaret edip, konuyu kendileri ile konuştuk, sorunun çözümü için daha duyarlı olmaları talebinde bulunduk.” dedi.

“Sanayi esnafı elektrik kesilince iş yapamaz hale geliyor”

Ziyaret ettikleri DEDAŞ Akçakale şefi Mehmet Dost ile yaptığı görüşmenin detaylarını basınla paylaşan Aydın, şöyle konuştu:

“Mehmet Beye, Akçakale halkı ve esnafının, kesilen elektriklerden dolayı mağdur olduklarını, özellikle Sanayi esnafının, elektrik kesilince iş yapamaz hale geldiklerini ve müşteriye karşı sıkıntı yaşadıklarını, zarar ettiklerini ilettik. Kendileri ise bizlere, şu anda alt yapı çalışmalarının olduğunu, gün içinde sabah 08.00-14.00 saatleri arası elektriklerin kesilebileceğini belirterek, “Sanayi başta olmak üzere Akçakale ilçemizde halkımızın bir daha elektrik kesintilerine maruz kalmamaları için ikinci bir hat çekiyoruz.” bilgisini paylaştığını söyledi.

“Yetkilileri daha duyarlı olmaya davet ediyoruz”

Kangren haline dönüşmüş elektrik kesintilerinin bir an önce çözülmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, halkın yeterince mağdur edildiğini belirterek, “Yetkilileri bir an önce bu sorunu halletmeleri konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.” dedi.