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Akçakale Sınırındaki Dev Türk Bayrağının Yeri Değişti

PYD denetimindeki Telabyad ilçesiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, sınır hattına bir süre önce yerleştirilen 12 metre yüksekliğindeki direği, yeni yapılan nöbetçi kulesinin üzerine taşındı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 10:22
Akçakale Sınırındaki Dev Türk Bayrağının Yeri Değişti

Telabyad'dan da görülen 4 metre genişliğindeki Türk bayrağının böylece yüksekliği 16 metreye çıkmış oldu.

Son günlerde gözlerin çevrildiği kritik noktalardan birisi olan  Suriye'nin Telabyad kenti ile komşu olan  Akçakale'de, güvenlik amacıyla beton blok örülen  Hürriyet Mahallesi'nin sınır hattına geçen Şubat ayında 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metre genişliğinde Türk bayrağı asıldı.  Suriye ve  Türkiye tarafından görülen bayrak direği, bugün iş makineleri kullanılarak aynı noktaya yapılan roket ve ağır silahlara dayanıklı 4 metre yüksekliğindeki nöbetçi kulesinin üzerine taşındı. Yeni düzenleme ile 16 metre yüksekliğe ulaşan direğin kulenin üzerine güvenlik önlemleri arasında montajı tamamlandıktan sonra 4 metre genişliğindeki bayrak görevliler tarafından göndere çekildi.

 

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