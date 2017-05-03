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Akçakale'de iki terörist yakalandı

Akçakale ilçesinde yakalanan iki DEAŞ'lı terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2017 Çarşamba 23:08
Akçakale'de iki terörist yakalandı

Alınan bilgiye göre,  Akçakale ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı  Süleyman Şah Konaklama Tesisleri çevresinde şüpheli birini fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Fehed El Türki (30) çıkarıldığı mahkemece, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Güvenlik güçlerinin ilçenin sınıra sıfır noktasında bulunan Bilece Mahallesi'nde yaptığı kontrollerde de şüpheli olduğu değerlendirilen  Salih Müslim (35) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusunda terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen Müslim, sevk edildiği mahkemece "Terör örgütü üyeliği"nden tutuklandı.

 

(sondakika.com)

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