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Akçakale'de Pyd, ve Deaş Şüphelisi 2 Kişiye Gözaltı

Akçakale İlçesi'nde biri terör örgütü PYD, diğeri DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2017 Pazar 07:31
Akçakale'de Pyd, ve Deaş Şüphelisi 2 Kişiye Gözaltı

Akçakale İlçe  Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilece Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri 35 yaşındaki  Salih Müslim'in kimlik sorgusunu yaptı. Sorgulamanın ardından Müslim, terör örgütü PYD üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekipler, Suriyeli sığınmacıların barındığı  Süleyman Şah Konaklama Tesisleri önünde ise, 30 yaşındaki Fehed El Türki isimli Suriyeli'yi terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe  Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

(sondakika.com)

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