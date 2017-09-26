Akçakale'de Yakalanan 4 Deaş'lı Adliyede

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları saptanan ve terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları bulunan yabancı uyruklu 4 kişi, sorgulamalarının ardından sağlık kontörlünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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