Akıllara durgunluk veren olay! Dilenciye takım elbise giydirip...

Giriş Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma 12:41

SGK`da hiç kaydı olmayan 105 kişiye sahte belge ayarlayıp takım elbise giydirerek 3 milyon lira kredi çektirdiği ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce bir kamu bankasından gelen dolandırıcılık ihbarıyla harekete geçti. Polis ihbar üzerine yaptığı çalışmada bankadan 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve hiç ödeme yapılmadığını saptadı. Polis çalışmayı derinleştirdiğinde batık 3 milyon lirayı 105 kişiye müşteri hizmetlerinde çalışan ve gelen vatandaşların kredi başvurusunu alan Hakan İ. isimli banka görevlisinin verdiğini tespit etti.

, uyuşturucu bağımlısına, dilenciye takım elbise giydirip kredi verdiPolis bankada hem fiziki hem de teknik takip sonucunda Hakan İ.`nin 2`si kadın 12 kişiden oluşan bir çete kurduğunu, sahte belgelerle kredi çektirdiğini saptadı. Polis çetede Savaş E. isimli bir öğretmenin olduğunu ancak öğretmenin geçen yıl hayatını kaybettiğini, Kenan K. ve Arif Ö. isimli iki erkek ile Derya A. ve Nesrin C. isimli iki kadının çete içinde aktif rol oynadığını tespit etti. Bu şahısların lüks otomobil ve güzel giyinerek SGK ile hiçbir bağlantısı bulunmayan kadın ve erkek şahısları bularak kredi çekmeye ikna ettikleri belirlendi. Şahıslar, aralarında dilenci, uyuşturucu bağımlısı ve hırsız bulunan kişilere kredi çektirdi. Zanlıların ayarladığı şahısları bankaya götürmeden önce takım elbise giydirdiği ve çete lideri Hakan İ.`nin yanına götürerek kredi başvurusu yaptırdıkları belirlendi.

(İHA)