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Akıma Kapılan Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

Hilvan ilçesinde hat bağlamak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:52
Akıma Kapılan Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece  Şanlıurfa'nın  Hilvan ilçesine bağlı Uluyazı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Elektrik trafosuna hat bağlamaya çalışan elektrikçi İsmail Tardu (33), akıma kapılarak direkte asılı kaldı.

Çevredekiler şahsın akıma kapıldığını fark edince jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrik kurumu görevlilerinin asılı kaldığı yerden indirdiği ceset, önce  Hilvan Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi yapılmak üzere  Şanlıurfa  Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işlemleri sabah saatlerinde tamamlanan İsmail Tardu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Evli ve biri 9, diğeri ise 3 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Tardu'nun Suruç ilçesinde defnedileceği belirtildi.

 

 

(sondakika.com)

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