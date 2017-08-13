AKP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:09

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı AKP'li Necdet Aksoy, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Aksoy, geçen Haziran ayında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 22 Haziran’da görevden uzaklaştırılan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksoy’u Safranbolu’daki evinde gözaltına aldı.



Aksoy, Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Necdet Aksoy’un kardeşi esnaf Adnan Aksoy da 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında tutuklanmıştı. İlçede mobilya işiyle uğraşan Adnan Aksoy’un hala cezaevinde olduğu belirtildi.



Aynı soruşturmada belediye başkan yardımcısı Dursun Mustafa Dayıoğlu da tutuklanmıştı. Necdet Aksoy’un görevden uzaklaştırıldığı Safranbolu Belediyesi’ne, ilçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer kayyum olarak atanmıştı.



(sözcü)