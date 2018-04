Akşener yeniden İYİ Parti Başkanı

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2018 Pazartesi 00:37

İYİ Parti, 4 ay aradan sonra ikinci kez kurultaya gitti. Genel Başkan Meral Akşener kurultayda konuşmasını yaptı. Akşener kurultayda yeniden başkan seçildi.

İYİ Parti 1’inci Olağanüstü Kurultayı’nda tek aday ile girilen genel başkanlık seçimlerinde, partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi.

1112 delegeden 1061’inin oy kullandığı kurultayda 1 oy geçersiz sayılırken, Meral Akşener 1060 oy ile yeniden genel başkan seçildi. Genel başkanlık seçimlerinin ardından Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

İYİ PARTİ GİK VE MDK ÜYELERİ

İYİ Parti 1’inci Olağanüstü Kurultayı Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçiminde 1112 delegeden 939 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 925’i geçerli, 14’ü ise geçersiz sayıldı. Tek liste ile gidilen seçimde 80 kişilik GİK üyeleri şu isimlerden oluştu

“Abdul Ahat Andican, Ahmet Çelik, Ahmet Ersagun Yücel, Ahmet Kamil Erozan, Ali Aydın, Ali Coşkun, Ali Türkşen, Aydın Adnan Sezgin, Aydın Tümen, Ayfer Yılmaz, Ayhan Bölükbaşı, Ayhan Çevik, Sibel Yanıkömeroğlu, Ayşe Sucu, Aytun Çıray, Bedri Yaşar, Behiç Çelik, Berat Yılmazel, Berna Sukas, Bilal Karaca, Binnur Karadağlı, Burcu Akçaru, Celal Dağgez, Coşkun Yıldırım, Çiğdem Özer, Müsavat Dervişoğlu, Durmuş Yılmaz, Elmas Gırağos, Emine Küçükali, Enes Kaplan, Ersönmez Yarbay, Fahrettin Yokuş, Fatih Eryılmaz, Fatih Mehmet Şeker, Feridun Yahşi, Fulya Yasemin, Hasan Toktaş, Hava Baş, Hayati Arkaz, Hayrettin Nuhoğlu, Hediye Akdere, İbrahim Halil Oral, İlay Aksoy, İsmail Koncuk, İsmail Ok, Kazım Ataoğlu, Kemal Niziplioğlu, Koray Aydın, Lütfü Türkkan, Mahmut Bozkurt, Okan Oğuz, Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Tolga Akalın, Mehmet Ünal Erzen, Meral Alemdar, Metün Ergun, Mukadder Başeğmez, Cihan Paçacı, Naci Cinisli, Aspay Sener, Nihal Ağca, Nesibe Ruhat Mengi, Nuri Okutan, Oktay Erçakar, Oltaç Ünsal, Onur Aydın, Ömer İbrahim Sayın, Reşat Erdoğan, Sinan Sözen, Sinem Uludamar, Şenol Bal, Tamer Kayaalp, Tugay Uluçevik, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Ümit Özdağ, Vedat Bayram, Vedat Taylan Yıldız, Yener Yıldırım ve Yusuf Halaçoğlu.”

11 kişilik MDK üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

“Adil Erkoç, Banu Aydın, Berna Biçer, Cumali Durmuş, Hasan Hüseyin Türkoğlu, Günay Kodaz, Mine Baş, Ömer Karakaş, Özcan Pehlivanoğlu, Ruhittin Sönmez ve Veysel Mustafa Güldoğan.”

İşte Meral Akşener’in kongredeki konuşmasından önemli satırbaşları;

“Her gittiğim yerde bana yüreğini açan bu tülbentleri hediye edenlere önce bir selam olsun. Aranızda olmaktan duyduğumu onuru seksen milyon ile paylaşmak istiyorum. Bütün il ve ilçe başkanlarım lütfen ayağa kalkın sizlere teşekkür ediyor ve alkışlıyorum.

Taksicisinden ayakkabıcısına kadar tüm meslek mensuplarına sesleniyorum, emeğinizin karşılığını alma istiyorsunuz İYİ Parti sizindir. Sermayesini yurt dışına götürmek isteyen iş adamlarımıza sesleniyorum İYİ Parti sizindir. Artık bir ülkede iyileri ve iyilikleri konuşmamızın zamanı gelmiştir.

Ülkemizi yönetenler sokaktaki hareketsizliği işler yolunda diye yorumlamaktadır. Ülkemizdeki bu seslizlik korkunun sessizliğidir. Gazeteciler kılık kıyafet seyahat yazmaya başladılar. İş adamları sustular. Ekonomi tepe taklak olmuş Bizler biz iyiler o korku duvarını yıkacağız. Tek sesle doğruyu bulamayız. Sonra bakıyorlar ‘hepten yanılmışız’ diyorlar.

‘BİR TEK GÜN AMA BİR TEK GÜN NEFES ALDIRMADINIZ BU MİLLETE’

Bir tek gün ama bir tek gün nefes aldırmadınız bu millete canınızın istediği gibi davranamazsınız bu millete. Yaptırmayız, yaptırmayız.

İYİ Partiler ilkelerle yola çıkmıştır. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılmayacak kadar değerlidir.

Şimdi de Balgat ile ittifak kurdular halkımız onlara hemen ismini verdi. Bu ittifak olsa olsa çıkar ittifakı olur. Buradan Erdoğan’a bir sorumuz var, seni kapı kapı dolaştıran nedir, gerçeği açıkla da halkımız bilsin. Gerekçeyi söyle. Kara kara düşündüğün araştırma sonuçlarını söyle. Söyle de İYİ Parti’den neden korktuğunuzu milletimiz bilsin. İYİ Parti’nin gelişini görüyorsun ittifak arayışına düşüyorsun. Dün FETÖ’ye dediğin gibi bugün ittifak isteyenlere de ne istiyorlarsa verin diyor musun. Sizler İYİ Partililer tüm hesapları bozdunuz asapları da bozdunuz. Şimdi onlara sormak lazım Niçin Çanakkale ruhunu incitiyorsunuz, Niçin Atatürk’e sahip çıkmıyorsunuz. Hangi cürretle İstiklal Marşı’nı değiştirmeye kalkıyorsunuz? Siz bu yoldan giderek bu ülkeye başkan olacağınızı mı sanıyorsunuz?

İstismara uğrayan küçücük çocuklarımız var bizim cinayete kurban giden kadınlarımız var bizim peki sizin iyi hal indirimi veren adaletiniz var sizin. Bireysel silahlanmaya el ovuşturanlarınız var sizin.

Devletimizin ve ordumuzun sırlarını FETÖ’cüleri siz verdiniz. Ülkemizin sırlarını vermek hangi devlet adamına yakışır. Başkanlık rüyalarını görmeyle devam etmek yerine bizler bugün yine istifanızı bekliyoruz.

‘BİZE HER GÜN İTTİFAK KURDURUYORLAR’

Bizi her gün bir parti ile ittifak kurduruyorlar. Fitne ve zulüm ölümden beterdir diyor Allah. Elbette biz de ittifak için çalışıyoruz. Durun anlatayım size. İstanbul’da Fatma hanım bana dedi ki Allah rızası için oğlumu kurtar ona bir iş bul dedi. Evet biz bu Fatma Hanım ve onun ailesi ile ittifak yapıyoruz. Toruna düğün yapmak için darda kalmış çiftçim ile ittifak yapmaya var mısınız? Anadolu’yu karış karış gezdik. Camiler çoğaldı vaizler arttı, yazın beni İYİ Parti’ye diyen Kütahyalı müftümüz ile ittifak yapıyoruz.

Sayın Erdoğan Erdoğan ekonomi uçuyor diyor. İstanbullu esnaf bunların ekonomisini şöyle açıklıyor: Hava soğuk değil diyorlar ama biz neden üşüyoruz. İYİ Parti bunların kendi müteahhitlerinin cebine aktardıklarını onlardan alıp millete aktarmakta kararlıdır. Bakın on yılda devlet eliyle yapılanların tamamı bir Atatürk barajı etmiyor. New York’taki bir insan neden bizden daha ucuza et yiyor? Kediler bile artık kasapların önünden geçmiyor. Çıktınız eyy Amerika sana Osmanlı tokadı atarız dediniz şeker fabrikalarını sattınız.

ABD Suriye’den çekiliyor. Sizi mayın temizleyicisi olarak kullanıyorlar. Güçlü komşular daha güçlü bir Türkiye demektir. Petrol dönemi bitiyor siz hala Ortadoğu’nun parmak sallayıcısı olmak peşindesiniz.”

