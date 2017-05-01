Aksu, İşçi Bayramını kutladı

Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, ülkemizin kalkınmasında en çok işçi kardeşlerimizin emeği olduğunu söyledi.

İşçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs İşçi bayramı, bugün tüm yurt genelinde kutlanırken, huzur ve güven içerisinde kutlanılmasının en büyük arzusu olduğunu dile getiren Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu, “ülkemizin kalkınmasında en büyük emeği olan işçi kardeşlerimizin ne zorluklar içerisinde çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Kalkınma konusunda istikrarlı ve azimli çalışmalarıyla birlikte ülkenin daha iyi noktalara taşınmasında, verdikleri emeklerini, can pahasına çalışarak gösteren ve her işin mutfağında yer alan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.” Dedi.