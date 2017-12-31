Aksu'dan yeni yıl mesajı

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 23:23

2018 yılının ekonomi anlamında daha da ileriye gidileceğini vurgulayan Bölge Müdürü Aksu, yayımlamış olduğunu mesajında şunları söyledi;

“2017 yılını geride bıraktık, ülke adına yapılan çalışmalar ve atılan başarılı somut adımlar, Türkiye’nin dünya genelinde adından söz ettirmiş ve söz sahibi olan bir ülke olmuştur. Ekonomisiyle, tarihiyle ve kültürüyle Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan tek ülke olan Türkiye, gün geçtikçe büyümesini sürdürüyor. Devletimizin ve hükümetimizin sürdürdüğü azimli çalışmalar sonucunda son yıllarda ülke ekonomisi canlanmış, belirtilen hedeflere doğru emin adımlarla ilerleniyor. 2018 yılı ülkemize daha tecrübeli işler yapmamızı sağlayan bir yıl olacak. Sanayi anlamında da atılan somut adımlar sonucunu fazlasıyla olumlu kılmış ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı olan Şanlıurfa’da, büyüme hızla sürüyor. Hükümetimizin başlatmış olduğu teşviklerle birlikte yatırımlarımızın uğrak noktası haline gelen Şanlıurfa OSB’miz büyümeyi ve istihdama katkı sunması sürdürüyor. Yeni yılın ekonomi anlamında daha güçlü bir yıl olacağına inancım tamdır. Bu nedenle 2018 yılının ülkemiz ve milletimiz adına hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”