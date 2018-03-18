Alexa'da nasıl yükselirsiniz

Giriş Tarihi: 18 Mart 2018 Pazar 22:36

Alexa ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Alexa haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Toplam 210 Alexa haberi bulunmuştur.

Alexa’da Yükselmek

Alexa, Dünya geneli ve ülke bazlı site sıralaması yapan ve webmasterlar tarafından ilgiyle takip edilen önemli bir sitedir. Alexa ile web sitelerinin trafik yoğunluklarına göre sıralamalarını öğrenebiliriz. Sürekli güncellenerek sitelerin gelişimine göre sıralarının değiştiği sistemde, web sitesi sahipleri sürekli farklı yollar deneyerek Alexa sıralamalarını arttırmak peşindeler. Peki Alexa nasıl çalışır.

Alexa Nasıl Sıralar

Sitenin tekil ve çoğul ziyaretçi sayısı

Hemen çıkma oranı

Sitede geçirilen süre

Toplam sayfa görüntüleme

Arama motorundaki kalitesi

Siteye gelen ziyaretçilerin hangi siteden geldikleri ve bunların kalitesi

Alexa backlink sayısı

Sitenin sahiplenilmesi

Olumlu yorumların sayısı ve oranı

Alexa Neden Önemlidir

Reklam verenler için öncelikli aranan özelliktir

Sitenin ziyaretçi sayısı hakkında izlenim verir

Sitenin kalitesini belirler. Örneğin ben, hosting ve domain satış sitelerinin 500k alexadan fazla olması durumunda tercih etmiyorum.

SEO açısından etkendir.

Bir nevi rekabet analizidir

Alexa Nasıl Arttırılır

Siteyi Alexa’da sahiplenin

Alexa’da oturum açılmış bir şekilde sitenizi sorgulayın

Sitede bir sayfada çok kalmak yerine farklı sayfaları gezin

Harici kaynak yerine tüm resim vs. gibi dosyaları kendi hostunuzda barındırın

Yazı içlerinde daha fazla resim kullanın

Sitede Alexa Widget kullanın

Alexa’ya link verin

Alexa sorgulama sayısını arttırın

İframe olarak site içeriğinizi başka sitede gösterin

Sitenizin daha hızlı açılmasını sağlayın

Sitenizin sorgu sayısını arttırın. Bunun için imacros kullanabilirsiniz

Sitenize Alexa üyeliği ile 5 yıldızlı yorum yapın

Düzenli ziyaretçi akışı için sosyal imleme sitelerini kullanın

Hit canavarı, hit sihirbazı gibi siteler kullanılabilir

Ziyaretçilere Alexa toolbar kulanımı önerme

Resimler için SEO uygulamak

kaynak: seohocasi.com