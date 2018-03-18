Alexa'da nasıl yükselirsiniz

Alexa ile ilgili tüm haberleri ve son dakika Alexa haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Toplam 210 Alexa haberi bulunmuştur.
Alexa’da Yükselmek
Alexa, Dünya geneli ve ülke bazlı site sıralaması yapan ve webmasterlar tarafından ilgiyle takip edilen önemli bir sitedir. Alexa ile web sitelerinin trafik yoğunluklarına göre sıralamalarını öğrenebiliriz. Sürekli güncellenerek sitelerin gelişimine göre sıralarının değiştiği sistemde, web sitesi sahipleri sürekli farklı yollar deneyerek Alexa sıralamalarını arttırmak peşindeler. Peki Alexa nasıl çalışır.
Alexa Nasıl Sıralar
- Sitenin tekil ve çoğul ziyaretçi sayısı
- Hemen çıkma oranı
- Sitede geçirilen süre
- Toplam sayfa görüntüleme
- Arama motorundaki kalitesi
- Siteye gelen ziyaretçilerin hangi siteden geldikleri ve bunların kalitesi
- Alexa backlink sayısı
- Sitenin sahiplenilmesi
- Olumlu yorumların sayısı ve oranı
Alexa Neden Önemlidir
- Reklam verenler için öncelikli aranan özelliktir
- Sitenin ziyaretçi sayısı hakkında izlenim verir
- Sitenin kalitesini belirler. Örneğin ben, hosting ve domain satış sitelerinin 500k alexadan fazla olması durumunda tercih etmiyorum.
- SEO açısından etkendir.
- Bir nevi rekabet analizidir
Alexa Nasıl Arttırılır
- Siteyi Alexa’da sahiplenin
- Alexa’da oturum açılmış bir şekilde sitenizi sorgulayın
- Sitede bir sayfada çok kalmak yerine farklı sayfaları gezin
- Harici kaynak yerine tüm resim vs. gibi dosyaları kendi hostunuzda barındırın
- Yazı içlerinde daha fazla resim kullanın
- Sitede Alexa Widget kullanın
- Alexa’ya link verin
- Alexa sorgulama sayısını arttırın
- İframe olarak site içeriğinizi başka sitede gösterin
- Sitenizin daha hızlı açılmasını sağlayın
- Sitenizin sorgu sayısını arttırın. Bunun için imacros kullanabilirsiniz
- Sitenize Alexa üyeliği ile 5 yıldızlı yorum yapın
- Düzenli ziyaretçi akışı için sosyal imleme sitelerini kullanın
- Hit canavarı, hit sihirbazı gibi siteler kullanılabilir
- Ziyaretçilere Alexa toolbar kulanımı önerme
- Resimler için SEO uygulamak
kaynak: seohocasi.com