Ali Baba Mahallesi Muhtar Evine Kavuştu

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:17

Karaköprü Belediyesi tarafından Ali Baba Mahallesinde yaptırılan Muhtar evinin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirdi. Başkan Baydilli, muhtar evinin mahalle muhtarının vatandaşlara daha rahat bir ortamda hizmet etmesi için yapıldığını söyledi.

Karaköprü Belediyesi tarafından muhtarların rahat çalışabilecekleri muhtarlık ihtiyacını gidermek için muhtar evleri inşa ediyor. İlçeye bağlı Ali Baba mahallesinde yapımı tamamlanan muhtar evinin açılışını Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli gerçekleştirerek hizmete açtı.

Açılışta Başkan Baydilli'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Ali Baba Mahalle Muhtarı ve vatandaşlar yer aldı.

Karaköprü'nün her geçen gün gelişen ve nüfus olarak da büyüyen bir ilçe olduğunu söyleyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 13 merkez mahalleye muhtar evleri yaparak muhtarların vatandaşlara daha rahat ortamda muhtarlık hizmeti vermesini sağladıklarının altını çizdi.

Başkan Baydilli şunları söyledi: "Muhtarlarımızın Karaköprü'deki vatandaşlarımıza hizmetlerini en iyi şekilde yapması için muhtarlığa ihtiyaç duyduklarını gördük ve mahallelerimize birer muhtar evi yapma kararı aldık. Kırsal mahallelerimizde de çok amaçlı salonlarımızın içerisine muhtar odası yapıyoruz. Muhtarlarımız burada vatandaşlara en iyi hizmeti verecek, belediye ile vatandaş arasında köprü olacaktır. Ali Baba mahallemizde yapılan muhtar evimiz muhtarımıza ve mahalledeki vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Ali Baba Mahalle Muhtarı Mahmut Yılmaz yapılan muhtar evinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.