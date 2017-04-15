Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2017 Cumartesi 22:32

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş referandum kararını açıkladı. Seval Türkeş katıldığı bir televizyon programında konuştu.

Türkeş, 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında şunları söyledi:

''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum."

ÇAĞRI TÜRKEŞ: BABAM YAŞASAYDI HAYIR, DERDİ

Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de, Milliyetçiler Hayır, diyor platformunun toplantısında Hürriyet'in neden hayır, diyorsunuz sorusuna, "Rahmetli babam Türkeş de yaşasaydı hayır, derdi. Bugünkü MHP yöneticileri de evet, diyemezdi. Ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için hayır, diyorum. Bu teklif MHP'yi söndürecek bir tekliftir" yanıtını vermişti.

Türkeş, "Ama kardeşiniz Tuğrul Türkeş de evet, diyor" sorusuna ise, "Ona dua ediyorum. Aslına rücu etsin inşallah" karşılığını vermişti.

kaynak: hurriyet.com.tr