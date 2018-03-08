Ana Caddeler Urfa Trafiğini Kaldırmıyor

Giriş Tarihi: 8 Mart 2018 Perşembe 15:53

Şanlıurfa şehir merkezinde bulunan mevcut ana caddeler ve geçmişi bir kaç yıl öncesine dayanan yeni açılmış caddelerde ihtiyaca cevap vermemeye başladı.



Özellikle; Cumhuriyet Caddesi, Abide Kavşağı, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Kavşağı, Balıklıgöl Kavşağı, Eyyübiye Kavşağı ile Şanlıurfa Adliye Sarayı, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası ile Şanlıurfa Halinin yanında bulunan ana caddeler aşırı trafik yoğunluğuna cevap veremiyor, tıkanmalara yol açıyor.



Trafikte tıkanmaların yaşandığı bu caddelerde araç sürücüleri tıkanan trafikte uzun süre beklerken, zaman zamanda tıkanmalar yüzünden kazalara davetiye çıkarıyor.

Gündüz saatlerinde yaşanan tıkanmalar, akşam mesai çıkışlarında, adeta İstanbul trafiğini aratmayan manzaralara, işkenceye dönüyor, sürücüleri çileden çıkartıyor, ambulans, itfaiye gibi araçların ulalımınıda olumsuz etkiliyor





Araç sürücüleri yaşanan tıkanmalardan dolayı yetkilileri yaşanan tıkanmaların önüne geçmek için çözüm üretmeye davet etti.

Urfahaber -Özel