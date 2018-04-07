Anadolu Ajansı 98 yaşında

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 14:40

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Böylesine bir çağda çok sayıda ülkedeki temsilciliğiyle hızlı haber aktarımına sahip Anadolu Ajansı, özündeki doğru ve tarafsızlık ilkesi ile de Türkiyemizin gurur kaynağı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın yaklaşık bir asır önce, Kurtuluş Savaşı döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle milli mücadeleyi dünyaya doğru anlatabilmek, milletin sesi olmak maksadıyla kurulduğunu hatırlattı.

Böylesine önemli bir kurumla gurur duyduklarının altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi bilgi ve teknoloji çağında haber alma hızı her ne kadar önem kazanmışsa, doğru ve tarafsız haberciliğin özünün de korunması bir o kadar önemlidir. İşte böylesine bir çağda, çok sayıda ülkedeki temsilciliğiyle hızlı haber aktarımına sahip Anadolu Ajansı, özündeki doğru ve tarafsızlık ilkesi ile de Türkiyemizin gurur kaynağı olmuştur. Ortadoğu’daki gelişmeler başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında güvenilir adres olarak haberleri servis edilen Anadolu Ajansımızın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm ajans çalışanlarına çalışmalarındaki başarılarının devamını dilerim."

AA