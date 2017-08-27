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Anesini eşcinsel sevgilisi öldürmüş

10 yıl önce kaybolan Gülsüm Ç.'nin, evde oğlu ile eşcinsel ilişkisine şahit olduğu oğlunun arkadaşı tarafından boğulduğu, ardından da toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2017 Pazar 18:17
Anesini eşcinsel sevgilisi öldürmüş

Eskişehir'de 10 yıl önce 80 yaşındayken kaybolan Gülsüm Ç.'nin, evde oğlu 61 yaşındaki İ.Ç. ile çarpık ilişkisine şahit olduğu oğlunun arkadaşı 36 yaşındaki İ.B. tarafından öldürüldüğü, cesedinin de toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. İ.B. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

POLİSE OĞLU BAŞVURDU: ARKADAŞIM ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR

İ.Ç. geçen 30 Mayıs'ta polise başvurarak 10 yıldır kayıp olan annesi Gülsüm Ç.'nin, arkadaşı İ.B. tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasında bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.B., suçlamaları kabul etmedi. Herhangi bir delil ve ceset bulunmayınca İ.B. serbest bırakıldı.

61 yaşındaki İ.Ç.

EŞCİNSEL İLİŞKİLERİNE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda İ.B. ile İ.Ç.'yi yeniden gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada İ.Ç., annesi Gülsüm Ç.'nin evde kendisini arkadaşı İ.B. ile eşcinsel ilişki sırasında gördüğünü, bunun üzerine İ.B.'nin annesini boğarak öldürdüğünü, cesedi de Seyitgazi İlçesi yakınlarındaki Taşlık mevkiine götürerek burada dranaj kanalı içine atıp üzerini toprakla kapattıklarını itiraf etti.

36 yaşındaki İ.B.

İNSAN İSKELETİ BULUNDU

Polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda belirtilen yerde yaptıkları kazı sonucunda 10 yıldır kayıp olan Gülsüm Ç.'ye ait olduğu sanılan insan iskeleti ile kırmızı renkte bez elbise parçaları buldu.

Anne Gülsüm Ç.

İnsan iskeleti Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, İ.B. ile İ.Ç.'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

(haberler.com)

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