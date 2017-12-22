Annesinin sözüyle ünlü tenorlardan biri oldu

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:05

Çocukken eski bakanlardan dayısı İsmet Sezgin'e özenerek siyasetçi olmanın hayalini kuran ancak annesinin ısrarıyla müzik eğitimi alan tenor Murat Karahan, dünyanın en önemli sanatçılarından biri haline geldi.

Dünyaca ünlü operalarda başrol oynayan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Limak Filarmoni Orkestrası ile Türkiye turnesine çıktıklarını ve Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdiklerini söyledi.

Türkiye turnesine Zeki Müren'in doğduğu Bursa'dan başladıklarını, ardından İzmir, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te konser verdiklerini aktaran Karahan, "Diyarbakır, Eskişehir, Samsun ve Trabzon'un ardından Türkiye turnemiz bitmiş olacak. Neredeyse Anadolu'nun her tarafına ulaşmış olacağız." dedi.

Karahan, orkestranın asıl amacının çok sesli müziği yaymak olduğunu dile getirerek özellikle yerel müzikleri zengin bir formda, çok sesli müziğe uyarlamak istediklerini aktardı.

- "Dayım benim idolümdü"

Hem babasının hem de annesinin sesinin çok güzel olduğunu vurgulayan Karahan, şunları anlattı:

"Anne ve babamın aileleri müzikle ilgilenmelerine izin vermemiş. İkisinin de yeteneklerine çok yazık olmuş. O yüzden ben de müziğe çok meraklı değildim. Şarkılar söylüyordum ama profesyonel bir şekilde söylemiyordum. Sonra annem bir şekilde beni zorladı. Beni, zorla konservatuvara gönderdi. Şimdi annemin ellerini öpüyorum. Kendisinden Allah razı olsun çünkü gerçekten hayatta yapabileceğim en mutlu işi yapıyorum. Bu yaptığım işten dolayı çok mutluyum. Anneme bu yüzden şükranlarımı dile getiriyorum."

Karahan, küçükken siyasetçi olmak istediğine işaret ederek "Bunun nedeni, geçen sene kaybettiğimiz Türkiye'nin duayen politikacılarından dayım İsmet Sezgin'dir. Dayım benim idolümdü. Çocukluğumda hep onu örnek alırdım, ona özenirdim. Bu yüzden iyi bir siyasetçi olmak istemiştim ancak annem benim yeteneğimi takip etmemi istedi. Yeteneğime sahip çıktı." diye konuştu.

- "Çok sesli müziği yaymak istiyoruz"

Karahan, dünyanın en büyük operalarında ülkesini büyük bir gururla temsil ettiğini ifade ederek "Çocukluğumdan beri içerisinde yer aldığım yerel müziklerimizi, dinlemeyi de söylemeyi de çok seviyorum. Çok sesli müziği yaymak istiyoruz. Belki bu salonlarda birçok kişi ilk defa filarmoni orkestrası dinledi. Zeki Müren şarkıları diye geldiler ama filarmoni orkestrasını çok sevdiler. Çok sesli müziğin aslında kötü bir şey olmadığını gördüler." dedi.

İzleyicilerden aldıkları güzel tepkilerle yollarına devam ettiklerini aktaran Karahan, yaklaşık 3-4 aylık orkestra olmalarına rağmen çok güzel işler çıkardıklarını dile getirdi.

Orkestranın 4 Ekim'de kurulmasına rağmen Anadolu turnesine çıktıklarına dikkati çeken Karahan, "60 kişilik ekiple Anadolu'yu geziyoruz. Türkiye turnemiz bittikten sonra Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Özellikle Almanya Berlin'e gitmek istiyoruz. Dünyanın en büyük icracılarını da Türkiye'ye davet ediyoruz. Bizim hayallerimiz ve hedeflerimiz çok. Bunun yanında gençlere çok destek veriyoruz. Yakında açacağımız bir akademi ile 20'nin üzerine arkadaşlarımızı bu çalışmalarımıza katacağız." değerlendirmesini yaptı.

- Murat Karahan kimdir?

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden 2003'te mezun olan Murat Karahan, devlet sanatçısı Suna Korad ve Prof. Pekin Kırgız ile Ankara Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Gürçil Çeliktaş ile çalıştı. 2006'da yüksek lisansını, 2010'da doktorasını tamamlayan Karahan, İtalya, Fransa ve Almanya'da ünlü sanatçılardan dersler aldı ve dünyaca onlarca temsilde görev yaptı.

2014 yılında Andante Dergisi'nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde "yılın en başarılı erkek opera sanatçısı" seçilen Murat Karahan, aralarında Accademia Santa Cecilia Orkestrası, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Letonya Ulusal Opera Orkestrası, Liepaja Senfoni Orkestrası, Tiran Senfoni Orkestrası, Baden Baden Flarmoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bilkent Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın da bulunduğu birçok orkestra ile başarılı temsil ve konserler verdi.

AA