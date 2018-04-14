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Antalya'da korkutan deprem!

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 12:54
Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalyada korkutan depremler peş peşe geldi.

Antalya'da korkutan deprem!

 

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya`da depremin peşinden 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Antalya'da korkutan deprem!

 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 20.14 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde derem meydana geldi.Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi Deprem 5 saniye sürdü.Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mersin`in Mut ilçesinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20.14 sıralarında Antalya’nın Akseki ilçesinde 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mersin`in Mut ilçesinde de hissedildi.

 

 

(İHA)

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