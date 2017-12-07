Aracın Çarptığı Ana Sınıfı Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Giriş Tarihi: 7 Aralık 2017 Perşembe 11:36

İbrahim A'nın kullandığı 06 FG 8052 plakalı otomobil, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mustafa (12) ile ana sınıf öğrencisi kardeşi Gizem Nur Akbulut'a (5) çarptıktan sonra bir iş yerine girdi.



Kazada yaralanan Akbulut kardeşler, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Gizem Nur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.



Kazanın, Mustafa ve Gizem Nur Akbulut okula giderken meydana geldiği öğrenildi.

(sondakika.com)