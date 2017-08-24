Araçta Bulunan Yavru Aslan Koruma Altına Alındı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 18:58

Cizre'de yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bağlı YabanHayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada muayene edilen 2 aylık yavru aslanın sağlıklı olduğu belirlendi.



YAVRU ASLAN HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Karnı doyurulan yavru aslan, buradan da Gaziantep Büyükşehir BelediyesiHayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Aslanın araç sahiplerinin eline nasıl geçtiği henüz bilinmiyor.

(sondakika.com)