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Araçta Bulunan Yavru Aslan Koruma Altına Alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerinin yol kontrolü sırasında bir araçta 2 aylık yavru aslan bulundu.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 18:58
Araçta Bulunan Yavru Aslan Koruma Altına Alındı

Cizre'de yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan yavru aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar  Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne bağlı  YabanHayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada muayene edilen 2 aylık yavru aslanın sağlıklı olduğu belirlendi.


YAVRU ASLAN HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Karnı doyurulan yavru aslan, buradan da  Gaziantep Büyükşehir BelediyesiHayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Aslanın araç sahiplerinin eline nasıl geçtiği henüz bilinmiyor.

 

(sondakika.com)

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