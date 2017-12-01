Arjantin Takımı Independiente'nin Türk Başkan Yardımcısı Tutuklandı

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2017 Cuma 14:31

Nakış, geçtiğimiz ay çete kurma ve zorla adam alıkoyma suçları nedeniyle tutuklanan Pablo "Bebote" Àlvarez ile ilişkisi olduğu belirtildi. Ayrıca kurulan örgütün yasa dışı yollarla elde ettiği parayı mücevher şirketi aracılığıyla akladığı öne de sürüldü.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Nakış, 22 Ekim'de Alvarez ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir suçludan bir insan yarattım, bir adam yarattım...Bu yüzden pişman değilim" demişti.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonla Noray Nakış ile birlikte 21 kişi daha tutuklandı.

(sondakika.com)