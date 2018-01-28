Arslan yine ipi göğüsledi

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 23:12

Şanlıurfa'da bulunan oda ve derneklerde seçim heyecanı devam ediyor.

Şanlıurfa'nın önemli STK' Başkanlarından olan Şanlıurfa Zirai aletler ve motorlu vasıtalar tamircileri sanat esnaf odası Mustafa Arslan bugün yapılan Genel kurul sonrası birkez daha seçimi kazanan taraf oldu.

GAPTEM 'de yapılan seçime iki ayrı liste ile gidildi. Mevcut Başkan Mustafa Arslan ilr birlikte Halil Polat'ta aday oldu.

Şanlıurfa Zirai aletler ve motorlu vasıtalar tamircileri sanat esnaf odası seçimlerinde delegelerin talebi üzerine Divana Fuat Çakır başkanlık ederken Divan katipiliklerini ise Reşat yükkaşdıran, Mahmut çiftçi, Mustafa beyazkurt, Hüseyin Leblebicioğlu yaptılar.

Saat 17.00 de sona eren oy verme işleminin ardından yapılan oy tasnifi sonrası mevcut Başkan Mustafa Arslan seçimi kazanan taraf oldu. öte yandan Arslan'ın yönetiminde ise şu isimler yer aldılar.

kaynak:urfastar.com