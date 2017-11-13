Aşırı Gülmek Depresyonu Tetikleyebilir

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2017 Pazartesi 12:59

Hemen tüm uzmanların ortak görüşü ” gülmek psikolojik olarak rahatlatıcıdır” düşüncesidir. Bu düşünce birçok bilim insanı tarafından kanıtlanmıştır.

Psikolog Fritz Strack’ın yaptığı deneysel çalışma bu konuda öncüdür. Araştırmada deneklere test sorularını çözerken ağızlarında bir kalemi geniş bir şekilde tutmalarını söyledi. Deneydeki deneklerin ağızlarında kalem tutmalarını istemesinin esas sebebi, denekler bu şekildeyken zoraki olarak ortaya çıkan gülümsemeydi.

İnanılmaz bir şekilde kalemle sırıtmaya zorlananlar daha sonra kendini keyifli hissetmişti ve bunu yapmayan grubunun üyelerinden çok daha rahattılar.

Uzmanlar “neden gülümsediğimiz beynimiz için fark etmiyor, mutluluk hormonu öyle ya da böyle salgılanıyor” diye açıklıyorlar.

Bu çalışmalar çok güzel bir yaklaşım. Ancak burada pek konuşulmayan ciddi bir tehlike de söz konusudur.

Osaka Shoin Üniversitesi’nde Prof. Makoto Natsume inanılmaz bir çalışma ile, Japonya’da servis sektöründe çalışan sürekli gülümsemek zorunda kalan kadınları araştırıyor. Prof. Makoto Natsume “Bir kadının gülümseyip gülümsememesi işe alımlarda ve işte tutunup tutunmalarında çok büyük etkendir. sürekli olarak gülümsemek zorunda olan bir kadın geçek hislerini bastırıyor ve bu uzun vadede depresyona neden oluyor” diye araştırmasını yayımlıyor.

Hatta zorlamalı veya sahte gülümseme ile uzun zaman geçirilen kişiler kas ve baş ağrısı ve sırt ağrılarında olduğu kanıtlanmış bir bilgidir.

Osaka Shoin Üniversitesi’nde Prof. Makoto Natsume, doğal olmayan, zorunlu gülümsemenin insanlar üzerinde uzun vadede depresyon gibi psikolojik etkilerin yanı sıra fizyolojik problemlere de yol açtığını buldu.

Bu buluş bir çok kişinin bildiği görüşün yanlış olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Prof. Natsume bulduğu bu ilginç sendroma “Gülümseme Maskesi Sendromu” adını verdi.

Bu çalışmanın anlamı şudur.

Eğer gereksiz, zorlamalı, samimiyetsiz gülüyorsanız bir süre sonra depresyona gireceksinizdir. Maskeli gülüşler maskeli depresyonu getiriyor.