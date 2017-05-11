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Aşırı hız ölüm getiriyordu

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil şarampole uçtu.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2017 Perşembe 14:09
Aşırı hız ölüm getiriyordu

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fehmi T. idaresindeki 63 ZU 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan şarampole uçtu. Aşırı hızdan kaynaklandığı iddia edilen kazada otomobil hurdaya döndü. Sürücü ile yanında bulunan 4 yaşındaki Hüzeyin T. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Fehmi T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

(Haberler.com)

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