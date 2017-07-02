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Aşırı sıcaklar bugün de can aldı

Şanlıurfa'da şehir merkezinden geçen ana sulama kanalına aşırı sıcak nedeni ile serinlemek için giren bir vatandaş boğuldu.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2017 Pazar 19:35
Aşırı sıcaklar bugün de can aldı

Şanlıurfa'da aşırı çöl sıcakları etkisini devam ettirirken, ölümlere de neden oluyor.

Şehir merkezinden geçen Harran Ovası ana sulama kanalına serinlemek için giren bir vatandaş boğuldu.

Serinlemek için kanala giren vatandaş bir süre sonra suya batarak gözden kayboldu. Durumu gören vatandaşlar kurtarmak için çaba sarf etsede kurtaramadı.

Durumun polise haber verilmesi üzerine Sırrın Karşıyaka semtinden geçen kanala sualtı polisleri ve sağlık ekipleri geldi. Demir korkuluklar yüzünden kanala giremeyen polisler olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin demir korkulukları kesmesi sonrasında sualtı polisleri boğulan vatandaşın cesedini bulmak için arama başlattı.

 

 

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