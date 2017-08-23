Aşk-ı Roman Dizisine Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Yıllar önce Melek Baykal, Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal gibi isimlerin başrolde yer aldığı efsane dizilerden Cennet Mahallesine olan benzerliği ile dikkat çeken Aşk-ı Roman dün akşam ilk kez ekranlara geldi.
SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR
Evlilik programından tanınan Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in yer aldığı diziyi sosyal medya kullanıcıları topa tuttu.
REYTİNLERDE ÇAKILDI
TV8'in yeni günlük dizisi Aşk-ı Roman dün yayınlanan ilk bölümüyle; Total'de 6, AB'de 9 ve ABC1'de de 11. olarak ekran macerasına başladı.
(sondakika.com)