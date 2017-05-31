Askeri Helikopter Düştü: 13 Şehit

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2017 Çarşamba 23:32

Şırnak'ta düşen Cougar tipi askeri helikopterin düşmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

13 ŞEHİDİMİZ VAR

İşte TSK internet sitesinden yapılan açıklama:

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

(haberler.com)