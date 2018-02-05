Urfa Haber

Sanofi, Pharmaton ve Türk Eğitim Vakfı'nın asla pes etmeyen nesillerin yetişmesi amacıyla hayata geçirdiği "Asla Pes Etmeyenler Kulübü"nün üyeleri, imza gününde bir araya geldi.
Sanofi Türkiye açıklamasına göre, çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına rağmen azim ve kararlılıkla yılmadan amaçlarının peşinden koşarak başarıya ulaşmış "Asla Pes Etmeyenler Kulübü"nün ünlü isimleri, imza gününde sevenleriyle buluştu.
İmza gününe Arda Türkmen, Çetin Yılmaz, Gamze Cizreli, Yekta Kopan, Mehmet Turgut, Lale Orta ve Ali Deniz Uslu ilham veren hikayelerini okuyucularla paylaştı.
Asla Pes Etmeyenler Kulübü’nün koleksiyon kitabına destek verenler arasında; Arda Türkmen, Ayşe Arman, Betül Mardin, Bünyamin Aydın, Caner Eler, Çağla Büyükakçay, Çetin Yılmaz, Feryal Özel, Fuat Güner, Gamze Cizreli, Lale Orta, Mehmet Turgut, Ömer Faruk Sorak ve Yekta Kopan bulunuyor.
AA