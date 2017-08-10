Aslınur'un Hayali, Mesane Hastalığından Kurtulmak

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 13:45

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, doğuştan mesane hastası olduğu için altına büyük boy bebek bezi bağlanarak yaşamını sürdüren 12 yaşındaki Aslınur U., "Ben de diğer çocuklar gibi özgürce gezip, dolaşabilmek istiyorum" dedi. Şiddet gördüğü için eşine boşanma davası açıp 3 çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'dan kaçıp geldiği Fethiye'de evlere temizliğe giderek yaşam mücadelesi veren anne 36 yaşındaki Ayşe U. da kızının tedavi edilmesini istedi.



Şanlıurfa'da yaşayan Ayşe U., şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtığı eşini terkedip, yaşları 7 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunu da alarak Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne geldi. Genç kadın, 300 liraya kiraladığı bir evin bodrum katındaki tek göz odada 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Evlere gündelik temizliğe giderek çocuklarının geçimini sağlamaya çalışan Ayşe U., çocuklarından 12 yaşındaki Aslınur'un doğuştan mesane hastalığı nedeniyle idrarını tutaması yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini anlattı. Tek sağlık güvencelerinin yeşil kart olduğunu belirten Ayşe U., kendisine şiddet uygulayan eşinden kaçtıkları için kızının tedavilerinin de yarım kaldığını kaydetti.



'3 KEZ AMELİYAT OLDU, DÜZELMEDİ'



Kızının bu durumunun kendisini çok üzdüğünü vurgulayan Ayşe U. şunları söyledi:



"Kızım Aslınur'un doğuştan mesane kaslarını kontrol edememe hastalığı var. Bu yüzden idrarını tutamıyor. Bu nedenle altına büyük boy bebek bezi bağlamak zorunda kalıyoruz. 2008 ve 2009 yıllarında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2015 yılında ise Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 3 mesane ameliyatı geçirdi. Ancak sağlığına kavuşamadı. Aynı şikayetleri devam etti."



Bir yandan çocuklarının geçimini sağlarken bir yandan da kızı Aslınur'u tedavi ettirmek için çabaladığını belirten Ayşe U. şöyle konuştu:



"Son olarak idrar sondası kullanması gerektiğini söylediler. Ancak günde 6- 7 defa değişmesi gerekiyor. Bir yandan çalışıp, bir yandan kızımın yanında olmam çok zor. Belli aralıklarla idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor. Böbreklerinde çürüme olabileceği söyleniyor. Ortaokul 7'nci sınıfa başlayacak. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.



'DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ OLMAK İSTİYORUM'



Sürekli bebek bezi kullanmak zorunda olan Aslınur U. ise, enfeksiyon tehlikesiyle karşı karşıya yaşamaktan bıktığını söyledi. Kardeşleriyle birlikte dışarı çıkmaktan çekindiğini anlatan Aslınur, bu nedenle gününü evde ders çalışıp, resim çizerek ve gündelik işlerde annesine yardım ederek geçirdiğini anlattı. Arkadaşları ve kardeşleri gibi rahatça gezip oynamak istediğini belirten Aslınur U., "Bu hastalığa yakalanmayı ben istemedim. Hastalığın çaresi varsa lütfen yardım edin. Ben bu hastalıkla yaşamak istemiyorum" diye konuştu.



(haberler.com)