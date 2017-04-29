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Asoğlu ailesinin acı günü

Şanlıurfa'nın tanınmış iş adamları Fethi, İbrahim Mehmet, Bahattın ve Müslüm Asoğlu'nun anneleri vefat etti.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:16
Asoğlu ailesinin acı günü

Şanlıurfa'nın tanın ailelerinden Mırdesi aşiretine mensup iş adamları Fethi, İbrahim Mehmet, Bahattın ve Müslüm Asoğlu'nun anneleri vefat etti.

Merhum, İsmail Asoğlu'nun eşi, iş adamları Fethi, İbrahim Mehmet, Bahattın ve Müslüm Asoğlu'nun anneleri Emine Asoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhume Emine Asoğlu bu gün öğlen namazına müteakip, Bediüzaman Aile mezarlığına defnedildi.

Asoğlu ailesinden yapılan açıklamada, aile taziyetleri Karaköprü ilçesi'nde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'inde yarından itibaren kabul edecek.

Urfa Haber olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Asoğlu ailesine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

 

 

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