ATAK Helikopteri, Uçaksavarla Vuruldu

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:30

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de ATAK helikopterimiz kırıma uğradı. 2 askerimiz şehit oldu. Yaşanan acı olay sonrsı CNN Türk yayına bağlanan terör uzmanı Abdullah Ağar, "Helikopterimiz hızlı irtifa kaybediyor. Güdümlü füzeyle vurulduğuna dair bir emare yok.Güdümlü uçaksavar değil, docka olma ihtimali var." dedi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

"TEKNİK HEYET TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILDI"

Helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

kaynak: sondakika.com