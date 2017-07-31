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Atatürk Büstü Saldırganı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Atatürk büstüne tahra ile saldıran Mehmet Malbora, tutuklandı. Malbora ifadesinde "Pişman değilim, rüyamda tebliğ edildi." demişti.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:44
Atatürk Büstü Saldırganı Tutuklandı

Siverek İlçesi'nde,  Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan seyyar satıcı Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Mehmet Malbora'nın, kanunun 1'inci maddesinde yer alan ' Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut  Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla' yargılanacağı belirtildi.

İFADESİ ŞOK ETTİ: PİŞMAN DEĞİLİM, RÜYADA TEBLİĞ EDİLDİ

Dün, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki  Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve  Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

VALİLİK, "AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Şanlıurfa Valiliği tarafından  Siverek İlçesi'nde seyyar satıcı Mehmet Malbora'nın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan  Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin anında müdahalesiyle büste zarar verilmesinin engellendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan  Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen  Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek,  Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

HÜKÜMETTEN SERT TEPKİ GELDİ: ÇİRKİN SALDIRIYI NEFRETLE KINIYORUZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba,  Şanlıurfa'nın  Siverekİlçesi'nde seyyar satıcı M.M.'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan  Atatürkheykeline elindeki tahra ile zarar vermeye kalkışmasıyla ile ilgili olarak  Twitterhesabından açıklamalarda bulundu.

Fakıbaba, "Siverek'te  Atatürk heykeline yapılan çirkin saldırıyı nefretle kınıyor, halkımıza bu provokatif eyleme itibar etmediği için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

 

(sondakika.com)

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