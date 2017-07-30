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Atatürk büstüne elindeki tahra ile saldırdı

Siverek İlçesi'nde, başında sarık bulunan seyyar satıcı, Mehmet Malbora, 'Dinimizde putperestliğe yer yoktur' diye bağırarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne elindeki tahra ile zarar vermeye kalkıştı.

Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:52
Atatürk büstüne elindeki tahra ile saldırdı

Siverek'te seyyar satıcı Mehmet Malbora, öğle saatlerinde resmi törenlerin yapıldığı  Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Şalvarlı ve başında sarığı bulunan Mehmet Malbora, bir anda  Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkıp, elindeki tahra ile büste zarar vermeye başladı. Elindeki tahrayla büste rastgele vurarak zarar veren ve 'Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?' diye bağıran Malbora'yı görenler durumu polise bildirerek engel olmaya çalıştı.

Olanlar meydanın yakınındaki  Siverek İlçe  Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora'yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere  Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

 

(sondakika)

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