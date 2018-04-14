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Atatürk'ün Silvan'a gelişinin 102. yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gelişinin 102. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2018 Cumartesi 13:24
Atatürk'ün Silvan'a gelişinin 102. yıl dönümü

Atatürk'ün 14 Nisan'da Silvan ilçesine gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Evi'nde tören düzenlendi. 

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle sürdü.

Müzik öğretmeni Pirozhan Yaşar yönetiminde öğrencilerden oluşan koro da, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk oratoryosu ile Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. 

Törene katılanlar daha sonra Atatürk'ün 14 Nisan 1916'da Silvan'da 16. Kolordu Komutanlığı görevi süresince kaldığı evin bölümlerini gezdi. 

Diyarbakır'ın Silvan Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Yavuz Bülent Kayaalp, Alay Komutanı Gönen Süslü, askeri erkan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

 

AA 

 
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