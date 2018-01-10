Atık malzemeden biyonik kol tasarladı

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 00:10

Siverek Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Hüseyin Tanrıverdi, atık tahta, oyuncak motorları ve demir çubuklardan biyonik kol yaptı.

Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, kimyasal madde ve bombalara müdahale edilirken patlamaların meydana geldiğini, bu patlamalarda insanların zarar görmemesi için biyonik kolu tasarladığını söyledi.

Biyonik kolu tamamen atık malzemelerden yaptığını anlatan Tanrıverdi, "Kimyasal madde, bomba, mayın gibi şeylere müdahale ederken patlamalar sonucu insan organları zarar görebiliyor. Bunun önüne geçmek için bir cihaz tasarlayabilir miyim diye düşündüm. Bu cihaz aklıma geldi ki bu cihaz ile kimyasallar karıştırılabilir, mayın ve bombalara rahatlıkla müdahale edilebilir." diye konuştu.

Öğretmen Sertaç İlhan da öğrencilerinin TÜBİTAK fuarlarında sergilenen çalışmalardan farklı bir çalışma yaptığını belirtti.

Tanrıverdi'nin kendisini daha fazla geliştirmesi amacıyla il merkezlerindeki STEM merkezine yönlendirdiklerini kaydeden Sertaç, "Muhammed’in çalışması bir kepçe veya bir biyonik el gibi olduğunu gördük. Bu parmak ucu hareketinin, birçok alanda avantajlar sağlayacağını düşündük. Özelikle mayın temizleme çalışmalarında, parmak ucu çalışmasıyla ve uzaktan kumandayla yönlendirildiği takdirde, her türlü arazi temizliği sağlanabilir ve bu sayede insana da zarar gelmeyecek." şeklinde konuştu.

AA