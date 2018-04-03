Atilla yaralanan ÖSO mensubunu ziyaret etti

Giriş Tarihi: 3 Nisan 2018 Salı 06:51

Attila, beraberindekiler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında Afrin'de mücadele ettiği sırada yaralanan Cahmani'yi, evinde ziyaret ederek. acil şifalar diledi.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, Afrin'de Türk askeri gibi ÖSO mensuplarının da fedakarca mücadele ettiğini belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Kendisi Afrin'de Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşmış ve gazi olmuş. Mahir kardeşimiz Afrin'in alınmasında askerimizle beraber omuz omuza mücadele etmiş. Şu anda Ceylanpınar'da kardeşinin evinde ve tedavi görüyor. Biz de kendisini ziyarete geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yüce Allah kendisine acil şifalar versin. Dinimiz ve vatanımız için can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Cahmani de yardım ve desteklerinden dolayı Menderes Atilla'ya teşekkür etti.

AA